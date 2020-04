Eurojackpot: Comprobar resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 3 de abril de 2020

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Eurojackpot de hoy, viernes 3 de abril de 2020/b>. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Eurojackpot de la ONCE. .

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega en 18 países de Europa: España, Alemania, Países Bajos, Italia, Finlandia, Suecia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Este sorteo se celebra semanalmente todos los viernes en Helsinki (Finlandia). El Eurojackpot cuenta con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros.

Para ganar en el Eurojackpot de la ONCE tendrás que acertar 5 números de los 50 posibles y dos soles de entre 10 soles.En el Eurojackpot de la ONCE los botes se acumulan cada semana si no hay acertantes de primera categoría, teniendo un máximo de 90.000.000 €. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.