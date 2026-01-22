Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 22 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 11 de enero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 22 de enero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 22 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 22 de enero de 2026

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Lotería

Dónde ha caído el bote de 5,1 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 21 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 21 de enero de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 21 de enero de 2026.

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 21 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 4,5 millones de la Bonoloto, el de 87 millones del Euromillones, y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy, martes 20 de enero de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 20 de enero de 2026

Publicidad