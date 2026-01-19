EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy lunes 19 de enero de 2026
Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, lunes 19 de enero de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.
En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 11 de enero de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y SuizaPara tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
