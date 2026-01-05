EuroDreams: Resultado de hoy lunes 5 de enero de 2026

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 5 de enero de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 11 20 21 28 34 38 y el dream 4.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

