Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 5 de enero

Este lunes 5 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 5 de enero de 2026 ha sido para el número 03, 05, 10, 13, 20 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.700.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.060 de MALPICA DE BERGANTIÑOS (A Coruña), situado en Empalme de Buño, 5-Buño.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 5 de enero de 2026 ha sido para el número 02, 03, 17, 21, 33 y 34, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 73.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 74.500.000,00euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de TERRASSA (Barcelona), situada en Tárrega, 4 y en la nº 2 de BENETÚSSER (Valencia), situada en Juan Martínez Company, 7 ACC. Plaza San Sebastián.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de MORALZARZAL (Madrid); en el Despacho Receptor nº 31.495 de INIESTA (Cuenca); en el nº 48.015 de BRIONES (La Rioja) y a través del canal oficial de internet

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 5 de enero son los siguientes: 11 20 21 28 34 38 Además, el 'dream', es el 4.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 5 de enero de 2026 es el 19285. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 045 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 01 12 13 19 21 22 23 25 30 31 32 36 42 43 46 47 59 67 72 75.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 5 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El martes, 6 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

