¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 9 de agosto?

Este sábado 9 de agosto 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 9 agosto de 2025 es el 10, 19, 20,25,27 y 33, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 9. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6.647.532, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 46.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5.480 de EL EJIDO (Almería), en la Nº 1 de BADAJOZ, en la Nº 171 BARCELONA (Barcelona) en el Nº 22.600 de LA LINEA DE LA CONCEPCION y en el Nº 93.185 de CALATORAO (Zaragoza) . En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.100 de OURENSE, situado en Avenida de Buenos Aires, 49.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 9 de agosto de 2025, ha sido para el número 20, 22, 31, 32, 43 y 47, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 5.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se

pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 9 de agosto de 2025 ha sido el 83714 de la serie 046. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 23793 Serie: 038

Número: 59837 Serie: 012

Número: 81610 Serie: 017

Número: 99176 Serie: 027

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 9 de agosto de 2025 es 05, 07, 19, 32, 40, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75 y 81.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 9 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

