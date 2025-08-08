Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 8 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 8 de agosto y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este viernes 8 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 41 38 35 09 24 29. Complementario: 39. Reintegro: 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Camprodon (Girona), situada en Valencia, 57.

EuroMillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, que cuenta con un bote de 198.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 02 34 19 12 44 y las estrellas, formadas por los números 10 y 06.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen 4 boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 214 millones de euros.

El boleto acertante de ElMillón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Ibiza (Illes Balears), situada en Avda. de España, 16.

Eurojackpot

En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 8 de agosto, no han aparecido acertantes de Primera Categoría en España. Para el próximo martes, 12 de agosto de 2025, el bote es de: 10.000.000 euros. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 8 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 9 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

