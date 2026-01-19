Dónde han caído el bote de 81,5 millones de La Primitiva, el de 4 millones de la Bonoloto y los premios de ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 19 de enero

Este lunes 19 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de enero de 2026 ha sido para el número 07, 22, 30, 35, 42 y 49, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2. En el Sorteo no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 números). De segunda categoría (cinco números más el complementario) ha habido seis boletos premiados, cada uno con un premio de 31.670,68 euros. Este premio ha sido vendido en capitán Claudio Vázquez, 44 (Ceuta); avda. generalitat, 41-43 (Barberá del Vallés, Barcelona); prado, 2 (ciudad real); plaza de las siete villas, 3 (pedroche, córdoba); avda. Celanova, 123-125 (barbadas, Ourense); y avda. Joan xxiii, 88-1a (Carcaixent, valencia).

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 19 de enero de 2026 ha sido para el número 15, 16, 23, 27, 37 y 39, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 77.000.000 euros. En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +

Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 84.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz), situada en Jerez, 23; en la nº 22 de SALAMANCA, situada en C.C. Vialia, Paseo de la Estación, s/n; en la nº 1 de ALGINET (Valencia), situada en Arzobispo Sanchís, 47; y en el Despacho Receptor nº 66.015 de HERNANI (Gipuzkoa), situado en Latsunbe Auzoa, 7.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 19 de enero son los siguientes: 08 09 20 24 32 40. Además, el 'dream', es el 1. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 19 de enero de 2026 es el 32376. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 046 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 49, 64, 65, 67, 73, 80, 83.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.