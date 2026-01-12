Dónde han caído el bote de 77 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 12 de enero

Este lunes 12 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 12 de enero de 2026 ha sido para el número 13, 19, 24, 34, 44 y 46, siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 39.710 de HUELVA, situado en Avenida José Fariña, 1.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 12 de enero de 2026 ha sido para el número 2, 16, 18, 20, 43 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 6. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 77.000.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 78.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 1.015 de ALBACETE, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal, 4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 99.810 de TORREJÓN DE LA CALZADA (Madrid), situado en Real, 22.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 12 de enero son los siguientes: 09 15 18 23 27 31. Además, el 'dream', es el 1.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 12 de enero de 2026 es el 50660. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 020 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 02 04 07 09 13 22 27 29 31 32 33 36 37 45 48 59 67 76 77 79.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 12 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 13 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

