Dónde han caído el bote de 77 millones de euros del Euromillones, el de 2,5 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 16 de enero de 2026

Este viernes 16 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 16 de enero de 2026 ha sido para el número 04, 10, 36, 37, 42 y 46, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 54.570 de EL ALGAR-CARTAGENA (Murcia), situado en Los Huertos, 2 y en la Administración de Loterías Nº 2 de UTEBO (Zaragoza), situada en Avenida de Navarra, 8-10.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 16 de enero de 2026 es el 5, 17, 24, 29 y 50 siendo las estrellas el 05 y 10. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el XCQ54823.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de PARLA (Madrid), situada en Pinto, 37.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 87 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 76.550 de MAS DE LAS MATAS (Teruel), situado en Mayor, 16.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 16 enero de 2026 ha agraciado al número 51742 de la serie 064. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 16 de enero de 2026 es 05 08 12 13 21 22 36 40 41 45 47 51 57 60 69 70 72 77 80 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 16 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 17 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 16 de enero de 2026 ha agraciado al número 08, 16, 37, 39 y 48, siendo los soles los números 05 y 11.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 16 de enero, no han aparecido acertantes de primera categoría.

La combinación agraciada con el premio de Segunda Categoría, que asciende a 391.488,30 euros, ha sido vendida en VALENCIA (VALENCIA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 20 de enero de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 42.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

