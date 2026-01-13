Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 13 de enero de 2026

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 13 de enero.

Este martes 13 de enero han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy es el 06 10 18 44 47 siendo las estrellas el 02 y 10. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el WZT04819.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 262 de BARCELONA, situada en Pi i Margall, 93-95.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 77 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 91 de SEVILLA, situada en San Jacinto, 83.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 19 24 26 35 37 42, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de PORCUNA (Jaén), situada en Carrera de Jesús, 40 y en la Nº 55 de ZARAGOZA, situada en Avenida Tenor Fleta, 80.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 13 de enero de 2026 es el 13957. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 036 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 6 de enero de 2026 es 10 14 15 17 19 24 34 42 51 54 60 65 66 68 72 73 76 77 80 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 13 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 14 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

