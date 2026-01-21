Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería

Dónde ha caído el bote de 5,1 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 21 de enero de 2026.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 21 de enero de 2026 ha sido para el número 20, 22, 24, 34, 39 y 44, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 5.100.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 5.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 29.590 de CAMBRE (A Coruña), situado en Río Valiña, 2, y en la Administración de Loterías nº 528 de MADRID, situada en C.C. El Corte Inglés Sanchinarro, Margarita de Parma, s/n.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 21 de enero de 2026 es el 02508. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 30 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 21 de enero de 2026 es 01, 02, 07, 10, 11, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 41, 51, 53, 56, 69, 73, 77, 78, 7.

