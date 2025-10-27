Dónde ha caído el bote de 22,5 millones de la Primitiva y los premios de la Bonoloto, EuroDreams y los premios de la ONCE de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Este lunes 27 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06 13 15 19 27 38. Complementario: 21. Reintegro: 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de BAENA (Córdoba), situada en Amador de los Ríos, 1.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 6 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 18 19 21 23 30 35 Sueño: 1.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 13, 23, 24, 38, 42 y 45 Complementario: 25 Reintegro: 6. JOKER: 6 151 961.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 25.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de MELENARA - TELDE (Las Palmas), situada en C.C. HiperDino Melenara, Autopista GC-1, km 9, L-9.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 27 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El martes, 28 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.