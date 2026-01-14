Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías

Dónde ha caído el bote de 1,5 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 14 de enero de 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 14 de enero de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 15, 29, 37, 43, 44 y 46. Complementario: 12. Reintegro: 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 14 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 15 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

