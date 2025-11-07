Dónde ha caído el bote de 108 millones de euros del Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y ONCE de hoy viernes 7 de noviembre

Este viernes 7 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones viernes día 7 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 40 - 21 - 43 - 11 - 39 Estrellas: 08 - 02

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Cuenca, situada en Cardenal Gil de Albornoz, 4 y en la nº 15 de Jaén, situada en Dr. Eduardo García Triviño López, 1 Local 3.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 108 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.375 de Algeciras (Cádiz), situado en Prol. Avda Virgen del Carmen, 60 L-D.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 23 45 20 41 12 14. Complementario: 05. Reintegro: 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Villanueva de la Serena (Badajoz), situada en San Francisco, 63, en el Despacho Receptor nº 12.015 de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), situado en Carretera de Valls, 45 y en el nº 33.045 de Figueres (Girona), situado en C.C 'Nou Centre' Carretera de Roses, Km 29 L-6.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 7 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 8 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 7 de noviembre, no han aparecido acertantes de primera categoría en España. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 11 de noviembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 euros. En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

