Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Curiosidades y anécdotas sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Aunque el Sorteo Extraordinario de la Navidad se haya convertido en una larga tradición, lo cierto es que este año llega con muchas novedades en su nueva edición. Descubre todas anécdotas que han ocurrido en el Teatro Real desde la web de Antena 3 Noticias.

Uno de los ni&ntilde;os de San Ildefonso saca las bolas de uno de los bombos durante el sorteo extraordinario de Navidad de la Loter&iacute;a Nacional este viernes en el Teatro Real de Madrid.

Uno de los niños de San Ildefonso saca las bolas de uno de los bombos durante el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional este viernes en el Teatro Real de Madrid.EFE/ J.J. Guillén

Publicidad

Beni López
Publicado:

Dentro de muy poco conoceremos a los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre se convierte en la fecha mágica para muchos, donde familiares y amigos se reúnen para ver si han sido premiados. Más allá de ser una gran celebración, este sorteo supone una cita anual con la que podemos soñar con los premios que se reparten.

No obstante, esta nueva edición llega con novedades y curiosidades que harán del Sorteo Extraordinario de la Navidad 2025 un evento único.

Un sorteo con más de 200 años de historia

La Lotería de Navidad se creó en 1812, el mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. Este sorteo fue ideado por el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal. Así se encontró una manera de recaudar más dinero sin necesidad de subir los impuestos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, Napoleón, quiso conquistar Europa. Con la excusa de llegar a Portugal, el emperador francés atravesó España hasta llegar a Madrid, por lo que había que afrontar varios gastos militares.

No obstante, no fue hasta 1892 cuando apareció por primera vez la denominación Sorteo de Navidad. Ya en 1913 se implantó el sistema actual de bombos y bolas modernas.

70 millones de euros más a repartir

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros, es decir, 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Asimismo, se incrementa el número de serie: hasta 198, es decir, 5 más que en la pasada edición. Esto quiere decir que de cada número se imprimirán 198 billetes (1.980 décimos por cada número), lo que quiere decir que se podría incrementar el número de ganadores, puesto que habrá más décimos en venta.

Por su parte, el total de emisión asciende a 3.960 millones de euros.

El año en el que el Gordo salió nada más empezar el sorteo

En el año 2004, a los tres minutos de que empezara el sorteo (a las 9:16 horas), los niños de San Ildefonso cantaron el número 54.600, agraciado con el primer premio. Este se trató del premio Gordo más madrugador de la historia.

El Gordo más tardío

En el otro extremo está el Gordo que salió en 2023, el Gordo salió más tarde que nunca: a las 13:17horas con el número 88008. Un récord que tuvo hasta el momento en 2014, cuando salió el número premiado a las 13:00.

Melilla se resiste al Gordo

Según datos Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press, la ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad. El Gordo tampoco ha caído nunca en capitales de provincia de Tarragona y Ávila, pero sí en localidades de menor tamaño como Altafulla, Reus o Tortosa en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense.

En el otro extremo se encuentra Madrid, donde se lleva el oro en el tradicional sorteo ganando el Gordo en 84 ocasiones. Según estos datos, el primer premio ha ido a parar a la capital durante ocho años consecutivos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Le siguen Barcelona (con 44 'Gordos'), Sevilla (19), Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Disfraces Teatro Real

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad 2025 en el Teatro Real

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Administración de Lotería
Loterías

Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: comprueba tus décimos guardados del sorteo y descubre si están premiados

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: esperando el Gordo
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2021
Lotería de Navidad

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Los cuartos premios de 2024 repartieron alegría por toda España, mientras crece la esperanza de repetir la suerte en este 2025.

Lotería de Navidad

Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Varias personas celebran haber vendido el segundo premio de la Lotería del Niño

El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Publicidad