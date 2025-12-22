Curiosidades y anécdotas sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Dentro de muy poco conoceremos a los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre se convierte en la fecha mágica para muchos, donde familiares y amigos se reúnen para ver si han sido premiados. Más allá de ser una gran celebración, este sorteo supone una cita anual con la que podemos soñar con los premios que se reparten.

No obstante, esta nueva edición llega con novedades y curiosidades que harán del Sorteo Extraordinario de la Navidad 2025 un evento único.

Un sorteo con más de 200 años de historia

La Lotería de Navidad se creó en 1812, el mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. Este sorteo fue ideado por el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal. Así se encontró una manera de recaudar más dinero sin necesidad de subir los impuestos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, Napoleón, quiso conquistar Europa. Con la excusa de llegar a Portugal, el emperador francés atravesó España hasta llegar a Madrid, por lo que había que afrontar varios gastos militares.

No obstante, no fue hasta 1892 cuando apareció por primera vez la denominación Sorteo de Navidad. Ya en 1913 se implantó el sistema actual de bombos y bolas modernas.

70 millones de euros más a repartir

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros, es decir, 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Asimismo, se incrementa el número de serie: hasta 198, es decir, 5 más que en la pasada edición. Esto quiere decir que de cada número se imprimirán 198 billetes (1.980 décimos por cada número), lo que quiere decir que se podría incrementar el número de ganadores, puesto que habrá más décimos en venta.

Por su parte, el total de emisión asciende a 3.960 millones de euros.

El año en el que el Gordo salió nada más empezar el sorteo

En el año 2004, a los tres minutos de que empezara el sorteo (a las 9:16 horas), los niños de San Ildefonso cantaron el número 54.600, agraciado con el primer premio. Este se trató del premio Gordo más madrugador de la historia.

El Gordo más tardío

En el otro extremo está el Gordo que salió en 2023, el Gordo salió más tarde que nunca: a las 13:17horas con el número 88008. Un récord que tuvo hasta el momento en 2014, cuando salió el número premiado a las 13:00.

Melilla se resiste al Gordo

Según datos Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press, la ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad. El Gordo tampoco ha caído nunca en capitales de provincia de Tarragona y Ávila, pero sí en localidades de menor tamaño como Altafulla, Reus o Tortosa en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense.

En el otro extremo se encuentra Madrid, donde se lleva el oro en el tradicional sorteo ganando el Gordo en 84 ocasiones. Según estos datos, el primer premio ha ido a parar a la capital durante ocho años consecutivos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Le siguen Barcelona (con 44 'Gordos'), Sevilla (19), Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13).

