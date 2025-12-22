El cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Entre los ocho quintos premios que reparte cada año la Lotería de Navidad, el cuarto quinto premio suele pasar más desapercibido... hasta que cantan las bolas. Como el resto de quintos, es uno de los premios más repartidos y celebrados del sorteo del 22 de diciembre.

Cada quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo. Una cantidad que, aunque no es millonaria, se queda íntegra en los bolsillos y suele tocar a muchas personas a la vez.

¿Cuánto se cobra realmente?

El importe íntegro del cuarto quinto premio se cobra sin ningún tipo de retención. Al estar por debajo del mínimo exento fijado por Hacienda, los agraciados reciben los 6.000 euros completos al décimo, sin impuestos ni descuentos.

Cómo cobrar el cuarto quinto premio

El cobro es sencillo y rápido. El décimo premiado puede cobrarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Basta con presentar el décimo oficial y el documento de indentidad.

Si el décimo está compartido, el importe se reparte de forma proporcional entre los participantes.

El cuarto quinto premio no cambia vidas, pero sí da una alegría importante en plena Navidad. Por su cuantía, su frecuencia y la ausencia de impuestos, los quintos premios son cada años los más repartidos y los que más gratas sorpresas general tras el sorteo de Lotería de Navidad.

