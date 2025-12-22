Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

El cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Estamos a pocos momentos de conocer el cuarto quinto premio de los ocho que reparte la Lotería de Navidad 2025.

Preparados para el cuarto quinto premio de la Loter&iacute;a de Navidad 2025

Preparados para el cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Entre los ocho quintos premios que reparte cada año la Lotería de Navidad, el cuarto quinto premio suele pasar más desapercibido... hasta que cantan las bolas. Como el resto de quintos, es uno de los premios más repartidos y celebrados del sorteo del 22 de diciembre.

Cada quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo. Una cantidad que, aunque no es millonaria, se queda íntegra en los bolsillos y suele tocar a muchas personas a la vez.

¿Cuánto se cobra realmente?

El importe íntegro del cuarto quinto premio se cobra sin ningún tipo de retención. Al estar por debajo del mínimo exento fijado por Hacienda, los agraciados reciben los 6.000 euros completos al décimo, sin impuestos ni descuentos.

Cómo cobrar el cuarto quinto premio

El cobro es sencillo y rápido. El décimo premiado puede cobrarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Basta con presentar el décimo oficial y el documento de indentidad.

Si el décimo está compartido, el importe se reparte de forma proporcional entre los participantes.

El cuarto quinto premio no cambia vidas, pero sí da una alegría importante en plena Navidad. Por su cuantía, su frecuencia y la ausencia de impuestos, los quintos premios son cada años los más repartidos y los que más gratas sorpresas general tras el sorteo de Lotería de Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Disfraces Teatro Real

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad 2025 en el Teatro Real

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Administración de Lotería
Loterías

Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: comprueba tus décimos guardados del sorteo y descubre si están premiados

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: esperando el Gordo
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2021
Lotería de Navidad

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Los cuartos premios de 2024 repartieron alegría por toda España, mientras crece la esperanza de repetir la suerte en este 2025.

Lotería de Navidad

Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Varias personas celebran haber vendido el segundo premio de la Lotería del Niño

El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Publicidad