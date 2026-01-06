Cuánto se lleva Hacienda del Tercer Premio de la Loteria del Niño 2026

Con el Sorteo de la Lotería del Niño 2026, muchos jugadores revisan sus décimos con ilusión. Además de la emoción, surge una pregunta frecuente: ¿cuánto se queda Hacienda del premio?

¿Paga impuestos el tercer premio de la Lotería del Niño?

A diferencia del primer premio, el tercer premio no está sujeto a retenciones. Esto se debe a que los premios por debajo de 40.000 euros por décimo están exentos de impuestos.

El tercer premio entrega 25.000 euros por décimo, por lo que todo el dinero va directamente al ganador.

En el caso del primer y segundo premio (200.000 y 75.000 euros por décimo), Hacienda retiene un 20% de impuestos a partir de los primeros 40.000 euros.

Cómo se cobra

El pago se realiza directamente en la administración de Loterías o en los bancos autorizados.

No hay que hacer trámites fiscales ni adelantar dinero; el importe que ves en el décimo es el que realmente recibes.

Ventaja del tercer premio

Por ser inferior al mínimo exento, el tercer premio es fácil de disfrutar sin preocupaciones fiscales. El importe del premio se recibe al completo y sin descuentos.

