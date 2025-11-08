Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre del 2025

Para poner en valor el trabajo de artistas, instituciones y proyectos que mantienen viva la esencia del arte en España, nace el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional, una iniciativa que ofrece premios a los participantes y también pone el foco en la creatividad y el patrimonio cultural del país.

Este año 2025 se celebra el sábado 8 de noviembre, con una emisión de billetes cuyo precio del décimo es de 15 euros. En total, se pondrán en juego 105 millones de euros en premios, lo que supone el 70 % del total de la emisión.

Sorteo de la Cultura de Lotería Nacional: ¿cuánto se queda Hacienda?

Por desgracia, la Agencia Tributaria siempre está ahí en los sorteos extraordinarios… Aunque ganes mucho dinero, siempre será menos de lo esperado porque aplica una retención del 20% a los premios que superan los 40.000 euros por décimo. Esto es, esta retención se aplica únicamente sobre la cantidad que excede ese umbral, si tu premio está por debajo de 40.000 euros, no tienes que tributar.

En el caso del Sorteo de la Cultura de Lotería Nacional, solo si ganas el primer premio (150.000 por décimo) tienes que declarar a Hacienda, que se quedaría con 30.000 euros. Los demás premios, como están por debajo de 40.000 euros, no tributan.

Premios del Sorteo de la Cultura de Lotería Nacional

Entre los premios más destacados del Sorteo de la Cultura de Lotería Nacional se encuentran:

Un Primer Premio de 150.000 euros por décimo .

. Un Segundo Premio de 30.000 euros por décimo.

Un Tercer Premio de 15.000 euros por décimo .

. 12 Cuartos Premios de 7.500 euros por décimo.

No obstante, para más oportunidades, también habrá miles de premios menores, aproximaciones y reintegros. Como cada año, la estructura está diseñada para que muchos participantes puedan obtener algún premio, aumentando la emoción y manteniendo viva la tradición de la Lotería Nacional para todos los públicos. ¡Cruza los dedos y mucha suerte en este sorteo extraordinario!

En cualquier caso, si no tienes suerte en el Sorteo de Cultura de Lotería Nacional, también puedes comprar un décimo para el próximo sorteo extraordinario, que será el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, que se celebrará el sábado 6 de diciembre de 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.