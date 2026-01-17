Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026

Después del Gordo de Navidad, el sorteo más importante de la Lotería Nacional es el Sorteo del Niño y, tras él, el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso. El 17 de enero, millones de españoles esperan con ilusión sus décimos para probar suerte y optar a premios que pueden cambiarles la vida, desde el primer premio hasta los múltiples premios menores que reparten alegría por todo el país.

Pero no todo el dinero se queda en el bolsillo del ganador: Hacienda entra en acción aplicando su correspondiente retención de forma automática, para que los afortunados reciban su premio ya con los impuestos ajustados.

¿Cuánto te retiene Hacienda si ganas uno de los premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional?

Los premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional tributan igual que los de cualquier otro sorteo. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos y no se declaran. Pero, a partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20 % únicamente sobre el importe que supera ese límite.

La retención se realiza de forma automática en el momento de cobrar el premio, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto y no tiene que realizar ningún trámite adicional en su declaración de la renta. Sin embargo, los premios iguales o inferiores a 40.000 euros se cobran íntegros.

Premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional

En el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional, cada décimo puede traer grandes alegrías. El Primer Premio reparte 100.000 euros por décimo, mientras que el Segundo Premio otorga 25.000 euros y el Tercer Premio, 5.000 euros.

Además, los números anterior y posterior al Primer Premio están dotados con 1.730 euros por décimo, y los anteriores y posteriores al Segundo Premio reparten 908 euros por décimo. Una amplia variedad de premios que hace que muchos décimos resulten agraciados en toda España.

