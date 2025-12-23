Cuándo caducan los premios de la Lotería de Navidad 2025

El cobro de los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 puede realizarse desde la tarde del propio 22 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, momento en el que se habilitan oficialmente los canales para reclamar cualquier cantidad obtenida en el sorteo.

Tal y como establece la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Esto significa que, para la edición de 2025, cuyo sorteo ha tenido lugar el 22 de diciembre, el último día para solicitar el pago de un premio será el 22 de marzo de 2026.

Así lo señala el artículo 22 de la normativa de Hacienda: "El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro. Este plazo se ampliará en un día si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago. En los casos de suspensión de pago como consecuencia de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, quedará interrumpido el plazo de caducidad hasta que se dicte la resolución o sentencia firme en el procedimiento respectivo".

Excepciones que pueden extender el plazo de cobro

Aunque la norma general fija un periodo máximo de tres meses, existen situaciones en las que este plazo puede quedar interrumpido o pausado:

Décimos dañados o deteriorados: Si el boleto presenta roturas, manchas o elementos que dificultan su verificación, el proceso de cobro queda suspendido hasta que se confirme su autenticidad.

Conflictos sobre la propiedad del décimo: En casos de desacuerdo entre varios posibles titulares o de décimos compartidos sin acuerdo claro, el cobro no avanza hasta la resolución definitiva del conflicto, normalmente mediante vía judicial.

Retenciones por revisión: En situaciones excepcionales, si se sospecha de manipulación o fraude, Loterías puede frenar temporalmente el pago mientras se realiza una investigación.

¿Qué ocurre si no se cobra a tiempo?

Si el premio no se reclama antes del 22 de marzo de 2026, quedará automáticamente caducado. En ese caso, el importe no podrá recuperarse posteriormente y se destinará a fondos públicos según lo estipulado por la normativa vigente.

Las cifras muestran que cada año, una suma significativa de dinero destinada a premios de la Lotería de Navidad no es reclamado. Se estima que alrededor de 20 millones de euros permanecen sin ser solicitados, según datos proporcionados por la SELAE. De tal forma, que el dinero sobrante se incrementa a los ingresos de Hacienda.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, insta a los agraciados a cobrar cuanto antes sus premios, ya que los décimos premiados son documentos al portador y pueden caducar.