Comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional, también conocido como “Sorteo de la Niña”. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 es una nueva oportunidad para probar suerte a comienzos de año. Tras las fiestas, este sorteo reparte importantes premios y permite soñar con que un décimo pueda traer un buen impulso económico a tu hogar.

Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional reparte importantes premios, entre los que destaca un primer premio de 1.500.000 euros, lo que supone 150.000 euros por décimo. También puedes conseguir un segundo premio de 300.000 euros (30.000 euros al décimo) y un tercer premio de 15.000 euros por décimo, como ves hay varias oportunidades de empezar el año con un buen pellizco.

Además, el Sorteo Extra de Invierno incluye cuartos premios de 7.500 euros al décimo, así como múltiples premios menores y aproximaciones a los números premiados, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún premio. ¡Hay bastantes posibilidades de empezar el año con un golpe de suerte!

¿Cómo cobrar tu décimo del Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional?

Para cobrar tu décimo premiado puedes acudir a los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y centros autorizados, siempre que el importe sea inferior a 3.000 euros. No obstante, los premios superiores a esta cantidad se cobran en las entidades bancarias asociadas a la Lotería Nacional.

Sin embargo, si el décimo fue comprado por Internet, la cantidad del premio se abonará directamente a tu cuenta bancaria.¡Mucho más sencillo!

Si después de comprobar tu décimo del Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional descubres que no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo con el próximo sorteo extraordinario.

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional 2026 son aquellos publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

