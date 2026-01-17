Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar resultado del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy sábado 17 de enero del 2026

Este sábado 17 de enero de 2026 puede marcar un antes y un después si tienes un décimo del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional.

Comprobar resultado del Sorteo Especial Ni&ntilde;os de San Ildefonso de la Loter&iacute;a Nacional

Comprobar resultado del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional de hoy sábado 17 de enero del 2026

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados del sorteo especial Niños San Ildefonso de la lotería nacional y la expectación vuelve a sentirse en hogares de toda España. Este sorteo, celebrado tras las fiestas navideñas, mantiene viva la magia de los bombos y las voces de los niños del Colegio de San Ildefonso, protagonistas indiscutibles de uno de los eventos más entrañables del calendario de Loterías y Apuestas del Estado.

Aunque no tiene la repercusión mediática del Sorteo de Navidad o del Niño, este sorteo especial se ha ganado un lugar propio gracias a su historia, su simbolismo y unos premios que no pasan desapercibidos. Por eso, una vez finalizada la extracción de números, la gran pregunta es clara: ¿cómo comprobar el resultado del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso y saber si tu décimo ha sido premiado?

Dónde comprobar el resultado del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso

Comprobar si tu número ha resultado premiado es muy sencillo. Durante todo el sorteo en la web de Antena 3 Noticias irá actualizando en directo todo lo que ocurra para que no te pierdas ningún número premiado.

Premios del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso 2026

Este sorteo tiene una particularidad que lo hace único: el precio del décimo es de 12 euros, diferente al resto de sorteos de la Lotería Nacional. A cambio, reparte un total de 84 millones de euros en premios, distribuidos en diez series de 100.000 números cada una.

  • El Primer Premio está dotado con 1.000.000 de euros por serie, lo que supone 100.000 euros por décimo.
  • Le siguen el Segundo Premio, con 25.000 euros por décimo, y el Tercer Premio, que reparte 5.000 euros por décimo.

A estos se suman numerosas aproximaciones, extracciones, centenas, terminaciones y reintegros, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de que muchos números resulten agraciados. Un sorteo pensado para repartir premios y alegrías por todo el país.

¿Qué pasa si tu décimo está premiado? Hacienda y cobro del premio

Si la suerte te sonríe, conviene saber que no todo el importe del premio llega íntegro al bolsillo. Como ocurre con el resto de sorteos oficiales, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20 % sobre el importe que excede ese límite.

La buena noticia es que esta retención se realiza de forma automática en el momento del cobro, por lo que no tendrás que hacer ningún trámite adicional. Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros se cobran íntegramente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

