Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 03 de enero de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 73.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 73.000.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 3 de enero de 2026 en directo

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 3 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 03 de enero de 2026 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 03 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 3 de enero de 2026

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 03 de enero de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 73.000.000 euros.

Historia de la imagen del décimo de la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Historia de la imagen del décimo de la Lotería del Niño 2026

El diseño de la imagen del décimo es una pieza clave que simboliza el espíritu del sorteo.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído el bote de 31 millones de euros del Euromillones, el de 2,1 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 2 de enero de 2026

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 2 de enero de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 2 de enero de 2026

Publicidad