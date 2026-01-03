Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 03 de enero de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 73.000.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 73.000.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad