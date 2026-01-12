Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 12 de enero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 12 de enero de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy lunes 12 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 12 de enero de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Al comprar el Cupón Diario, puedes ganar hasta 500.000 euros si aciertas las 5 cifras y la serie. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 12 de enero de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 12 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

