Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 12 de diciembre, en directo

La Lotería Nacional celebra hoy el último sorteo que tendrá lugar en sábado antes del sorteo de la Lotería de Navidad 2020. El sábado que viene, por tanto, no habrá sorteo, ya que se trasladará al martes, 22 de diciembre con motivo del sorteo Extraordinario de Navidad. ¿Tienes ya tu décimo? Si aún no lo has comprado recuerda que puedes usar nuestro buscador para buscar tu número de la Lotería de Navidad 2020.