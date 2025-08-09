Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 09 de agosto de 2025

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 09 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Comprobar Sorteo Loter&iacute;a Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de vacaciones 5 de julio del 2025

Comprobar Sorteo Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 09 de agosto de 2025con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Si compras un cupón del sorteo de la Lotería Nacional del jueves el precio será de 3€, mientras que si compras tu décimo para jugar el sábado, el coste será de 6€.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

