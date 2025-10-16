LOTERÍA
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 16 de octubre de 2025 con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.
Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
