Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 7 de noviembre de 2025

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

Publicado:
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 7 de noviembre de 2025. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

En la apuesta sencilla del sorteo del Eurojackpot de la ONCE hay que elegir 5 números distintos, desde el 1 hasta el 50, y 2 soles diferentes, desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la opción de elegir desde 5 números hasta 10 para jugar con un máximo de 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

