Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de enero de 2026
El número premiado en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 16 de enero de 2026es el 08, 16, 37, 39 y 48 y los soles el 05 y 11. El Eurojackpot hoy cuenta con un bote de 33.000.000 euros.
Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.
Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
