Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Eurojackpot

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de enero de 2026

El número premiado en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 16 de enero de 2026es el 08, 16, 37, 39 y 48 y los soles el 05 y 11. El Eurojackpot hoy cuenta con un bote de 33.000.000 euros.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 16 de enero de 2026, con un bote de 33.000.000 euros, es el 08, 16, 37, 39 y 48 y los soles los números 05 y 11.

Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de enero de 2026

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de enero de 2026

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 16 de enero de 2026 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de enero de 2026

Horario y dónde ver el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026
Lotería Nacional

Horario y dónde seguir el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026

Administración de Lotería
LOterías

Dónde han caído 78,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 15 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 15 de enero de 2026 y dónde han sido validados.

EuroDreams
Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 15 de enero de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 01 05 09 10 30 35 y al dream 2.

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 15 de enero de 2026 en directo

Publicidad