Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre del 2025

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de la Cultura, uno de los más esperados del año. Este sorteo, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, tiene un propósito que va más allá de los premios: rendir homenaje al mundo de la cultura y al valor que aporta a nuestra sociedad. Cada edición se convierte en una especie de aplauso colectivo al trabajo de quienes mantienen viva la esencia cultural de España.

El Sorteo Extraordinario de la Cultura nació como una iniciativa con trasfondo cultural, para poner en valor el trabajo de artistas, instituciones y proyectos que mantienen viva la esencia del arte en nuestro país. Por eso, cada año este sorteo rinde tributo a la cultura en todas sus formas, desde la literatura hasta la música o las artes visuales. Es una celebración del arte en su sentido más amplio, un “gracias” convertido en sorteo.

La edición de 2025 se celebrará el sábado 8 de noviembre, con una emisión de billetes cuyo precio del décimo es de 15 euros. En total, se pondrán en juego 105 millones de euros en premios, lo que supone el 70 % del total de la emisión. Una cifra que refleja la magnitud de este evento, que combina el espíritu cultural con la emoción del azar.

Entre los premios más destacados se encuentra el Primer Premio de 150.000 euros por décimo, seguido por un Segundo Premio de 30.000 euros y un Tercer Premio de 15.000 euros, además de miles de premios menores, aproximaciones y reintegros. Como cada año, la estructura está diseñada para que muchos participantes puedan obtener algún premio, alimentando la ilusión y la participación en este sorteo tan simbólico.

Cómo comprobar si tu décimo ha sido premiado

¿Cómo saber si tu número está entre los ganadores? Fácil. Una vez celebrado, los resultados oficiales estarán disponibles en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquier administración autorizada. Allí publican los números premiados en tiempo récord y con total fiabilidad.

Para comprobar tu número, sigue estos pasos:

Espera a que finalice el sorteo, que se celebra a las a las 13:00h.

Consulta el listado oficial en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Introduce el número de tu décimo y verifica si coincide con alguno de los premiados, teniendo en cuenta premios principales, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.

Si has tenido suerte y resultas ganador, podrás cobrar tu premio en cualquier administración de lotería (si es inferior a 2.000 €) o en las entidades bancarias designadas.

El Sorteo Extraordinario de la Cultura no solo reparte premios, sino también inspiración. Representa un vínculo entre la fortuna y el arte, recordando que la cultura es uno de los mayores tesoros colectivos. Participar en él es una forma de celebrar la creatividad, la historia y el talento que nos definen como sociedad. Porque sí, ganar está bien… pero formar parte de algo que impulsa el arte y el talento de nuestro país, eso también es un premio.

