Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 3.300.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025 con un bote de 3.300.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 22 de noviembre
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 22 de noviembre

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Dos personas comprando en una Administración de Lotería
Lotería

Dónde han caído el bote de 162 millones de euros del Euromillones, el de 3,3 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 21 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 21 de noviembre y dónde han sido validados.

Resultado Eurojackpot de la ONCE
Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot.

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad