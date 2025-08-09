Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 09 de agosto de 2025
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 09 de agosto de 2025, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, sábado 09 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
