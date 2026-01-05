Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

La Bonoloto de hoy, lunes 05 de enero de 2026, con un bote de 2.700.000 euros, ha agraciado al número 03, 05, 10, 13, 20 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 9.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 05 de enero de 2026 ha sido para el número 03, 05, 10, 13, 20 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.700.000euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 5 de enero

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 5 de enero de 2026

Cupón Diario y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 5 de enero de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería de Niño 2026
Lotería del Niño 2026

Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería de Niño 2026

Esto es lo que ganarás si te toca un décimo premiado.

Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

El Sorteo del Niño 2026 reparte ilusión, tradición y millones de euros, pero hay un invitado que nunca falta: Hacienda. Y sí, también tiene su parte del premio.

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero

Premios del Sorteo de Lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026

Cuánto se gana con el primer premio de la Loteria de Niño 2026

Cuánto se gana con el primer premio de la Loteria de Niño 2026

Publicidad