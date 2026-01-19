Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 19 de enero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de enero de 2026 con un bote de 4.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
