Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de enero de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 16 de enero de 2026 con un bote de 2,500,000 euros ha agraciado al número 04, 10, 36, 37, 42 y 46, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 16 de enero de 2026 ha sido para el número 04, 10, 36, 37, 42 y 46 siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2,500,000euros.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

