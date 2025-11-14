Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025 con un bote de euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

