Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 10 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.200.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, sábado 10 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.200.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
