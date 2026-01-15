BONOLOTO
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2,000,000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2,000,000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.
En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
