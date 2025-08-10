Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 10 de agosto de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy domingo 10 de agosto de 2025.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com