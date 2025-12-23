Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

Así puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 online

Si eres una de las personas agraciadas en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, puedes cobrar tu premio desde Internet, sin la necesidad de salir de casa.

Cobra tu premio de la Loter&iacute;a de Navidad online

Cobra tu premio de la Lotería de Navidad onlinemaster1305 | Freepik

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha llegado repartiendo premios e ilusión por todo el país. Si has sido uno de los agraciados, estarás deseando de obtener el premio que te ha tocado. Para ello, es importante destacar que puedes hacerlo de forma presencial acudiendo a la administración de Loterías y Apuestas del Estado, pero también de forma online.

El Sorteo ha repartido más de 2.772 millones de euros en premios entre los jugadores, que ya se pueden cobrar incluso a través de plataformas como Bizum.

A pesar de que no es un cobro puramente online, es una buena opción para esas personas que no quieren o pueden moverse de casa, y eligen hacer la gestión a través de la aplicación móvil de su banco, sin desplazarse hasta la administración de Lotería. No obstante, este método sólo es posible si el premio no supera los 2.000 euros.

Formas de cobrar online

Si prefieres cobrar tu décimo desde Internet, puedes hacerlo de manera muy sencilla, pero es necesario estar registrado y autentificado en el sistema de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez tengas la cuenta, podrás solicitar el premio:

  • Premios menores: Si el valor de tu premio no supera los 2.000 euros, se procederá al ingreso automático a tu cuenta bancaria. En el caso de que no tengas asociada ninguna, el premio se mantendrá en tu Lotobolsa, desde donde podrás descargarlo posteriormente a la cuenta bancaria. Para evitar la demora y que los premios se transfieran automáticamente, te recomendamos que introduzcas una cuenta bancaria válida y actualizada en "Opciones de lotobolsa".
  • Premios mayores: Para aquellos premios superiores a 2.000 euros, deberás solicitar el cobro a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso también es imprescindible que introduzcas el número de cuenta bancaria para proceder al cobro del premio, en el caso de que no esté ya actualizada en "Opciones de Lotobolsa". Una vez hayas realizado el trámite, el premio quedará solicitado y comenzará el respectivo proceso de verificación y pago por parte de SELAE.

Es importante recordar que para este proceso existe un plazo límite de tres meses a partir del día siguiente de la fecha del Sorteo de Lotería de Navidad 2025. Además, si quieres seguir jugando los sorteos que estén disponibles, también está la posibilidad de mantener la cuantía del premio en la cuenta.

Comprobar tu décimo

Si todavía no sabes si tu número ha resultado premiado en el Sorteo, desde la web de Antena 3 te ofrecemos la posibilidad de comprobar tu décimo de Lotería de Navidad 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cobra tu premio de la Lotería de Navidad online

Así puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 online

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 22 de diciembre

La probabilidad de ganar el Gordo

¿Cuál es la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad?

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025 en directo

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 con un bote de 64.500.000 euros ha agraciado al número 02 10 17 23 29 46, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, con un bote de 3.600.000 euros, ha agraciado al número 10 26 28 32 35 45, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

Los jugadores del club de La Bañeza celebrando el Gordo

La Bañeza Fútbol Club celebra el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "A ver si fichamos a Mbappé"

Miguel Ángel gana el quinto premio en el Teatro Real

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Publicidad