Así puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 online

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha llegado repartiendo premios e ilusión por todo el país. Si has sido uno de los agraciados, estarás deseando de obtener el premio que te ha tocado. Para ello, es importante destacar que puedes hacerlo de forma presencial acudiendo a la administración de Loterías y Apuestas del Estado, pero también de forma online.

El Sorteo ha repartido más de 2.772 millones de euros en premios entre los jugadores, que ya se pueden cobrar incluso a través de plataformas como Bizum.

A pesar de que no es un cobro puramente online, es una buena opción para esas personas que no quieren o pueden moverse de casa, y eligen hacer la gestión a través de la aplicación móvil de su banco, sin desplazarse hasta la administración de Lotería. No obstante, este método sólo es posible si el premio no supera los 2.000 euros.

Formas de cobrar online

Si prefieres cobrar tu décimo desde Internet, puedes hacerlo de manera muy sencilla, pero es necesario estar registrado y autentificado en el sistema de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez tengas la cuenta, podrás solicitar el premio:

Premios menores : Si el valor de tu premio no supera los 2.000 euros , se procederá al ingreso automático a tu cuenta bancaria . En el caso de que no tengas asociada ninguna, el premio se mantendrá en tu Lotobolsa , desde donde podrás descargarlo posteriormente a la cuenta bancaria. Para evitar la demora y que los premios se transfieran automáticamente, te recomendamos que introduzcas una cuenta bancaria válida y actualizada en "Opciones de lotobolsa".

Premios mayores: Para aquellos premios superiores a 2.000 euros, deberás solicitar el cobro a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso también es imprescindible que introduzcas el número de cuenta bancaria para proceder al cobro del premio, en el caso de que no esté ya actualizada en "Opciones de Lotobolsa". Una vez hayas realizado el trámite, el premio quedará solicitado y comenzará el respectivo proceso de verificación y pago por parte de SELAE.

Es importante recordar que para este proceso existe un plazo límite de tres meses a partir del día siguiente de la fecha del Sorteo de Lotería de Navidad 2025. Además, si quieres seguir jugando los sorteos que estén disponibles, también está la posibilidad de mantener la cuantía del premio en la cuenta.

Comprobar tu décimo

Si todavía no sabes si tu número ha resultado premiado en el Sorteo, desde la web de Antena 3 te ofrecemos la posibilidad de comprobar tu décimo de Lotería de Navidad 2025.