El alcalde de Tinajo compra Lotería del Niño para todo el pueblo y propone jugar a la Primitiva y Euromillones con el premio

El alcalde del municipio de Tinajo en la isla de Lanzarote tuvo una curiosa idea estas navidades. Jesús Machín, compró una hoja completa de Lotería del Niño con el objetivo de compartir los diez décimos entre todos los vecinos del municipio. El 6 de enero, la hoja con el número 11237 resultó premiada con 400 euros, y al calcular el reparto entre los más de 7.000 habitantes empadronados en Tinajo, la cantidad a repartir era de aproximadamente 0.0056 euros para cada uno. Pese a ser agraciados con el premio, la cantidad por habitante era irrisoria por lo que el solidario alcalde tuvo una nueva idea y planteó, a través de Facebook, usar el dinero del premio para comprar boletos de La Primitiva y el Euromillón cada fin de semana del año.

A través de la red social oficial del Ayuntamiento, Jesús Machín propuso someter a consulta pública la iniciativa relacionada con la participación en la Lotería de El Niño. "El alcalde plantea la posibilidad de destinar el importe del premio a la compra de un número de lotería (Primitiva y Euromillones) cada fin de semana hasta final de año, con un coste de 7,50 euros por sorteo, lo que supondría un gasto total aproximado de 405 euros, asumiendo el propio alcalde la diferencia restante de 5 euros. La encuesta permanecerá abierta desde hoy hasta el sábado 17 de enero a las 10:00 horas", decía la publicación del día 15 de enero. Y añadía un enlace para realizar la encuesta, explicando que en caso de resultar afirmativa la decisión, se publicaría cada fin de semana el número de lotería adquirido, "a efectos de información y transparencia".

En una publicación posterior en la misma cuenta de Facebook del Ayuntamiento, el alcalde informaba de que más del 85 % de las personas que habían votado en la encuesta (un total de 560 votos) había decidido participar y comprar Primitiva y Euromillón cada fin de semana hasta final de 2026. Además, confirmaban que Jesús Machín había procedido este mismo sábado a comprar los boletos acordados y aclaraban que "en caso de resultar premiados a lo largo del año, el beneficio correspondería a los empadronados en Tinajo hasta el 15 de diciembre de 2025, un total de 7.076 personas".

Quejas de la oposición

La iniciativa ha tenido muy buena acogida por parte de los vecinos del municipio pero no ha sido igual de aceptada por los miembros de la oposición. El PSOE ha presentado una queja ante la Diputación del Común y ha denunciado el uso "indebido" de los canales oficiales por parte del alcalde (de Coalición Canaria) para "promover el juego" entre los vecinos y vecinas del municipio.

La concejala socialista, Begoña Hernández, ha criticado que Jesús Machín proceda a la compra de boletos de La Primitiva y Euromillones de forma personal y "estableciendo una dinámica de juego semanal que estaría costeada con el propio premio de la lotería". Consideran que estos hechos suponen "una vulneración clara del principio de neutralidad institucional de la normativa estatal y autonómica en materia de juego". Desde el PSOE, acusan a Jesús Machín de convertir a la corporación municipal en una “peña de lotería” y califican la situación de "bochornosa".

