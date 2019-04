Los miembros de 'La Manada', en su último turno de palabra: "Me declaro inocente, confío en la Justicia"

EL JUICIO QUEDA VISTO PARA SENTENCIA

Los cinco miembros de 'La Manada' se han pronunciado en términos muy similares al término del juicio: "Me declaro inocente y confío en la justicia"; "me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la justicia y espero que esto termine cuanto antes"; "me declaro inocente, confío plenamente en la justicia", y "me declaro inocente, confío en la sala y espero que se haga justicia".