Los jugadores no convocados del Chapecoense rezan desolados por sus compañeros: "Me salvé porque me lesioné"

FÚTBOL | ACCIDENTE AÉREO EN COLOMBIA

Impactantes imágenes de los jugadores que no fueron convocados por el Chapecoense para viajar a Colombia rezando en el vestuario por sus compañeros. Entre los no convocados está Alejandro Martinuccio, ex del Villarreal, que ha hablado en Radio La Red: "Me salvé porque me lesioné. Siento un profundo dolor por mis compañeros".