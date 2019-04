Los jugadores del Chapecoense que no viajaron a Medellín se niegan a jugar la última jornada liguera

AFIRMAN NO ESTAR EN "CONDICIONES"

El Chapecoense no jugará la trigésimo octava y última jornada del Campeonato Brasileño de Serie A. Los jugadores que no viajaron a Medellín siguen de luto y no se hallan en "condiciones" de jugar el encuentro en casa ante el Atlético Mineiro. Así mismo, los visitantes, ya clasificados para la Libertadores, anunciaron este jueves que no pretenden jugar ese partido por respeto.