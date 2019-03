López y Sánchez se dan un baño de masas en actos con militantes, mientras Díaz elude confirmar si optará a la Secretaría General

ACTOS EN DISTINTAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Patxi López ha afirmado que con los problemas que tiene el PSOE no se puede permitir "el lujo de tener una Secretaría general a media jornada"; Sánchez ha apostado por la unidad del PSOE "para derrotar al PP" y Díaz ha indicado que hoy no era día para hablar de si opta o no la Secretaría General.