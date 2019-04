Lilian Tintori cuestiona el mensaje de "fe de vida" de Leopoldo López difundido por la televisión estatal venezolana

INSISTE EN QUE NO ESTARÁ SEGURA HASTA VERLO

"Yo no puedo dar ninguna información certera hasta que yo vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un vídeo editado" manifestaba Lilian Tintori. Esta situación tiene lugar después de que una serie de informaciones aseguraran que el fundador e Voluntad Popular fue trasladado al centro de salud repentinamente.