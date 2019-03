Las locuras de 'youtubers' que arriesgan sus vidas por conseguir el mejor vídeo

PARA OBTENER SEGUIDORES

El caso de Chris Gursky no fue premeditado, como es el caso de otros 'youtubers', que no han dudado en arriesgar su vida para conseguir más visitas. Son, en su mayoría, jóvenes que buscan nuevas formas de ganarse la vida y optan por grabar y publicar sus hazañas. Crear el canal en YouTube es el paso más sencillo. Lo difícil viene después: conseguir seguidores y visitas. Y para ello no dudan en poner su vida en riesgo.