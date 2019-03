La madre de Laia en Espejo Público: "He pasado un día más con Guillem, me queda un día menos para estar con Laia"

PRIMERA ENTREVISTA TRAS LA TRAGEDIA

La madre de Laia, la niña asesinada por un vecino de sus abuelos en Vilanova i la Geltrú, ha explicado que tras la tragedia tiene que criar a "dos hijos de manera diferente" porque aunque Laia ya no está aquí tienen que seguir luchando por ella. Además cada noche piensa: "He pasado un día más con Guillem, me queda un día menos para estar con Laia".