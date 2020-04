La fiscal rechaza excluir al PP del juicio porque se benefició de la Gürtel

En su respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas del juicio, la fiscal Concepción Sabadell ha rechazado la petición que hizo el pasado viernes el abogado del PP de que se aparte al partido del juicio y que, en todo caso, se incluya como responsables civiles a las corporaciones de la formación en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde ocurrieron los hechos que se enjuician.



"El PP fue quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros de fondos procedentes de cohecho y prevaricación y no los grupos municipales", ha dicho la fiscal, por lo que "no procede su exclusión del procedimiento, es plenamente válida".



Sabadell ha apoyado estas afirmaciones en lo expuesto en el propio escrito de acusación de la Fiscalía, del que ha enumerado varias páginas que probarían la responsabilidad del PP al beneficiarse de fondos de la trama corrupta.



También alegó el pasado viernes el PP, ha recordado, que el escrito de acusación es "impreciso e incompleto", cuando, según la fiscal, "si se da lectura íntegra del mismo no aparece dicha imprecisión".